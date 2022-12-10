Публицист Анатолий Якименко объяснил, что на уровне простого человека мировой порядок – это не международная политика и курс валют, а возможность ездить за границу и иметь справедливый суд.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Для рядового человека мировой порядок – это отнюдь не какие-то коалиции больших стран, игроков, рядовому человеку абсолютно безразлично, с кем дружит Китай, как он конфликтует с Соединенными Штатами, будет ли у них торговая война, какие там пошлины, будет ли кто-то опускать или поднимать юань, будет ли укрепляться доллар, японская иена. Это абсолютно безразлично людям», - отмечает Анатолий Якименко.

Как он объясняет, прежде всего человек понимает мировой порядок как то, что раньше он спокойно ездил в Европу, посещал там научные конференции, участвовал в коммерческих турах. Для этого, добавляет гость программы, он знал, что ей нужна виза, позже безвиз, еще позже доза вакцины. Конкретно так, констатирует публицист, и менялся мировой порядок для обыденного человека.

Далее, продолжает он, мировой порядок человек видит не столько в торгово-транспортных коридорах или в векторе движения нефти и газа в трубопроводе, сколько в обычном правосудии. В частности, эксперт вспоминает MH-17, возникает вопрос, кто виноват и как его нужно наказать, но суд в Гааге стал просто плевком в лицо обычному человеку.

«Я, например, не чувствую, что в мире есть порядок, ты можешь спокойно лететь и тебя не собьет какой-нибудь ЗРК «Бук». Это мировой порядок с точки зрения обывателя», - заключает Анатолий Якименко.

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