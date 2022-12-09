Политолог Олег Лисный рассказал, что тактика нанесения по территории россии ударов себя оправдывает и, как следствие, агрессор запускает уже меньше ракет.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Во-первых, я поддержу то, что в украинском информационном пространстве называется «бавовна», очень большой урожай, следовательно, из того, что мы видим, в этом году это будет даже зимой. Это уникальный биологический факт, который будут изучать еще после войны очень долго не только ботаники, но и специалисты военного дела», - отмечает Олег Лисный.

Как он рассказывает, россия сейчас выглядит как большой Змей Горыныч, который получает малые порезы, причем малые порезы происходят в тех местах, в которых очень болит. К тому же, добавляет эксперт, это происходит систематически.

«Во-первых, грамотно сделано, что этот порез с точки зрения военной очень важен. Я так подозреваю, если бы не эти взрывы, то по нам, по Украине опять летело бы 100 ракет, но полетело чуть-чуть поменьше. Следовательно, плюс уже есть», - констатирует Олег Лисный.

Во-вторых, объясняет гость программы, всегда этот малый порез сопровождается мощной информационной компанией, потому что ее даже развиваем не мы, а сторона противника. Как он подчеркивает, это настолько больно и унизительно, что не могут молчать даже военкоры.

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