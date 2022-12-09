Оппозиционный российский политик Геннадий Гудков объяснил, что видео с путиным на Крымском мосту скорее всего есть монтажом, а после попадания ракет по объектам на территории рф он привычно затих.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По мнению гостя программы, видео очень странное и скорее всего где-нибудь отдельно отсняли мерседес, отдельно – путина, отдельно – Крымский мост, а потом соединили и сказали, что путин едет по мосту.

«Такое мероприятие бы готовилось и оно было бы обязательно заметным, перекрыли бы поток наверняка, зачистили бы территорию на 15 километров вокруг, какие-то комплексы. Он очень боится умереть, я не верю, что он просто проехал по мосту», - утверждает Геннадий Гудков.

Также он отмечает, что отсутствие реакции путина на обстрелы по территории россии – обычна манера президента рф. Как объясняет политик, в любых сложных ситуациях путин либо прячется и исчезает, либо никак не реагирует, мол этого не происходит, это его не касается, это какие-то события, на которые вообще не стоит обращать внимание. В частности, напоминает гость программы, так было после истории с подводной лодкой, когда он тоже на сутки с лишним спрятался, никак не реагировал, находился в другом месте.

«Потом это уже стало его визитной карточкой. Что-то происходит, какие-то события, крайне неприятные для власти – путин исчезает. Он считает, что эту негативную информационную волну нужно пережить, под нее поднырнуть и вылезти из-под нее, когда она схлынет. Это его обычное поведение», - заключает Геннадий Гудков.

Как сообщала Politeka, Рашкин прокомментировал слова Блинкена о необходимости международного трибунала для путина.

Также Politeka писала о том, что украинцы выгнали россиян из важной организации, вызвав у них истерику.