Американский военный Гарри Табах сообщил, что Украина укрепила свои северные границы и готова к наступлению рф с территории Беларуси.

Об этом он рассказал на своем канале.

«С Беларусью уже не та ситуация, уже у вас там (в Украине – Ред.) мосты взорваны, территория заминирована, войска у вас тоже там. Вы их (оккупантов – Ред.) ждете, и вы показываете всем, чем нужно, что вы их ждете», - сообщил Гарри Табах.

По словам американского военного, даже если россия снова решит совершить такую ошибку и попытается напасть на Украину со стороны Беларуси, то быстро проиграет с большими потерями. Как подчеркнул Гарри Табах, Украина уже укрепила свои северные границы, поэтому наступление россии с севера выглядит бессмысленным.

«Какой смысл в этом (наступлении рф с Беларуси – Ред.)? Я считаю, что, может быть, они отвлекают вас, отводят ваши войска таким образом. То есть они пытаются сделать так, чтобы вы сконцентрировали какие-то силы и войска на белорусском фронте, и таким образом они смогут атаковать на другом», - заявил Гарри Табах.

Как писала ранее Politeka, нардеп Александр Качура сообщил, возможно ли повторное наступление из Беларуси: «Мы должны к этому готовиться».

Также Politeka сообщала, что Александр Мусиенко рассказал, все ли белорусы хотят воевать против Украины.