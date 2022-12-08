Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что Украине надо избавиться от всех агентов ФСБ в УПЦ, несмотря на то, что речь идет о духовниках.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я считаю, что в УПЦ действительно есть проукраинские люди, но сегодня нужно всех, кто за московский патриархат, выслать в россию, пусть они там живут, занимаются своими делишками, которыми они здесь занимаются», - заявляет Георгий Биркадзе.

По его мнению, церковь должна работать в первую очередь в интересах страны. Поэтому, констатирует эксперт, не должно быть так, чтобы наши духовники оказывались агенты ФСБ, их нужно убрать и оставлять только тех, кто действительно поддерживают украинскую государственность.

Как он утверждает, в этом плане закон должен работать везде и нет никакой разницы, речь идет о православной церкви, о синагоге или о мечети, закон должен быть для всех одинаковым, пусть это будет духовник или простой человек, актер или спортсмен.

«Кто считает, что Украина – это россия, пожалуйста, в страну-террориста едьте, живите там и восхваляйте директора российской федерации, террориста по фамилии путин, вас здесь не ждут и вам здесь не рады. Я считаю, так должно быть», - заключает Георгий Биркадзе.

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