Об этом он рассказал на своем канале.

«Если выстраивается большой бизнес, где больше 5, 7, 10 даже человек, уже иногда нужен внешний аудит, чтобы кто-то пришел и посмотрел со стороны на то, как работает ваша компания. Что уж говорить о государственном органе, где работают тысячи человек», - сообщил Павел Себастьянович.

По словам предпринимателя, система аудита, система, которая сможет проконтролировать любой государственный орган в государстве, крайне необходима. Как подчеркнул Павел Себастьянович, без такого механизма контроля существование государства невозможно, государство не может двигаться к своей цели.

«А какая цель у государства? Цель государства – это, прежде всего, благосостояние граждан. Если государство не думает о благосостоянии граждан, если благосостояние граждан постоянно не растет, значит государство занимается чем-то не тем», - заявил Павел Себастьянович.

Как писала ранее Politeka, Александр Новохатский объяснил, благодаря чему можно гарантировать безопасность в государстве.

Также Politeka сообщала, что Павел Себастьянович объяснил, какой должна быть избирательная система в Украине: «Должны избираться раз в год».