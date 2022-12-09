Политолог Руслан Бизяев рассказал, что потолок цен на российскую нефть не решает проблемы, поскольку россия просто будет ее продавать через посредников.

Об этом он рассказал у себя в блоге.

«Европа будет просто покупать дороже. А россия, соответственно, будет продавать через Китай и Индию, возможно, Турцию. Скоро, возможно, мы узнаем о таком новом явление в мировой геоэкономике, как турецкая нефть», - объясняет Руслан Бизяев.

Также он напоминает, что ОПЕК+ не поддержала сейчас никакие движения, направленные на увеличение ежесуточной добычи нефти. То есть, утверждает эксперт, все будут получать свое, только через посредников, а для того, чтобы это прикрыть, придумали фиговый листок, который называется потолок цен.

То есть, констатирует политолог, российскую нефть все равно будут продавать, но только через посредников, теперь и он будет зарабатывать, а цена будет плюс-минус такая же, ведь потолок идет на российскую нефть, а на другую нефть потолка нет. Пострадают же в первую очередь страны, объясняет он, которые очень сильно завязаны на импорте энергоносителей, в том числе ЕС.

«Таким образом мы имеем очень интересную ситуацию, когда особо победивших нет, каждый все равно будет нести определенные убытки, кто-то дешевле продавать, кто-то будет плюс-минус по той же цене или дороже покупать, кто-то зарабатывать временно. Но это ситуативно», - заключает Руслан Бизяев.

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