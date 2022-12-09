Политтехнолог Александр Кочетков сообщил, что россия пытается усложнить Украине работу по восстановлению энергетической системы.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Почему этот удар произошел именно сейчас? Некоторые склонные к скоропалительным выводам специалисты начали говорить о том, что это как бы ответная мера из-за успешного удара наших беспилотников по стратегическим аэродромам. Ну это отчасти совпадение и небольшой дополнительный повод», - сообщил Александр Кочетков.

По словам политтехнолога, главная причина последнего ракетного удара россии по Украине в том, что рф пыталась нанести наибольший ущерб, принести украинцам наибольшие страдания. Именно поэтому, как подчеркнул Александр Кочетков, россия пыталась привязать свой удар к наиболее благоприятным для себя погодным условиям, то есть к морозам.

«И вот этот момент для удара был в первую очередь привязан к погодным условиям, чтобы усложнить работу по восстановлению энергетической системы», - заявил Александр Кочетков.

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