Политолог Алексей Буряченко рассказал, что российские ракетные обстрелы инфраструктуры Украины создали серьезные проблемы в медицинской сфере Украины.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«В чем проблема медицины в регионах во время военного положения? На самом деле, медицина, как и любая другая сфера в стране, работает в формате форс-мажора. Действительно, никто не готовился к таким вызовам, с которыми сейчас столкнулась медицина», – отмечает Алексей Буряченко.

Если смотреть ретроспективно, рассказывает он, то до коронавируса боролись с койкоместами, после – начали опять же увеличивать койкоместа, но сейчас ситуация совершенно другая. По словам эксперта, мы столкнулись с вызовами там, где их не ожидали: это инфраструктура, человеческий фактор и лекарства.

«Если мы говорим о регионах, где военные действия, или регионах, близких к ним, то там разрушены дороги, разрушены мосты, там довез скорой помощи в больницу стал значительно дольше. Это все нужно буквально с колес перестраивать и в ручном режиме перенаправлять эти и логистические потоки, что и делается», - объясняет Алексей Буряченко.

Кроме того, рассказывает гость программы, следствием ракетных ударов агрессора являются перебои электроэнергии. По его словам, в больницах и так всегда предполагалось наличие генераторов, но они имели небольшую мощность и обеспечивали разве что хирургию, реанимацию. То есть, констатирует политолог, нагрузка на систему здравоохранения действительно сейчас гораздо серьезнее, чем прежде.

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