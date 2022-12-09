Эксперт-международник Юлия Осмоловская сообщила, что украинцы воспринимали Риши Сунака как главного оппонента Бориса Джонсона.

Об этом она рассказала на канале «Дипломатическая кухня Трюхана».

«Покажет время. То есть действительно есть определенные признаки надеяться, что будет определенная наследственность предыдущей политики, но есть и общий контекст, который пока не позволяет четко говорить, что это уже история надолго, что смена премьер-министров уже завершилась эрой Риши Сунака, и Британия определенное время просуществует в тех политических конфигурациях, которые есть», - сообщила Юлия Осмоловская.

По словам экспертки, компания по переизбранию премьера в Британии началась именно из-за Риши Сунака, который публично выразил несогласие с осуществлявшимися тогда способами реализации политики Британии. Как подчеркнула Юлия Осмоловская, многие эксперты трактуют этот шаг Сунака как коварный способ развалить британское правительство.

«Соответственно, тогда у нас и возникали эти опасения, потому что мы не понимали и не знали эти политические заявления. Во-вторых, воспринимали его как фактически оппонента Бориса Джонсона», – заявила Юлия Осмоловская.

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