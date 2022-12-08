Фахівці територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції підсумували результати діяльності щодо проведених заходів державного нагляду (контролю) із запобігання та протидії масовим пожежам лісів, торфовищ та сухої природної рослинності.



Про це повідомляє Держекоінспекція.

Стоит отметить, что в течение пожароопасного периода 2022 года государственными инспекторами проведено почти 1500 профилактически-разъяснительных мероприятий среди населения о запрете сжигания сухой растительности, в том числе, сделан акцент на ответственности, которая наступает в случае совершения данного правонарушения.

Вместе с тем, к большому сожалению, на территории нашего государства выявлено 415 фактов нарушений. В результате инспекторами составлены административные протоколы на ответственных лиц.