Военный эксперт Роман Свитан рассказал, что перед Донбассом ВСУ лучше освободить Крым, перерезав оккупантам сухопутные коридоры снабжения и уничтожив их группировки там.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Это самый оптимальный вариант исходя из той карты боев, которая сейчас сложилась. Выход на Крым требует меньших усилий, чем выход на Донбасс. Оптимальный вариант – двумя ударами из-под Новой Каховки», - утверждает Роман Свитан.

Как он объясняет, ВСУ надо из-под Берислава форсировать Днепр, выйти на Новую Каховку, дальше форсирование примерно таким же количеством войск, как россияне переправлялись и туда, и обратно. То есть, констатирует эксперт, на левый берег пройти возможно и с района Новой Каховки сразу заходить в Армянск одним танковым переходом. И за несколько недель, добавляет он, уже возможно начать заходить в Крым.

И в это же самое время, рассказывает гость программы, надо выполнять задачу по отсечению сухопутного коридора из любой точки, из Орехово, Такмак на Мелитополь, из Гуляйполя на Бердянск, из Угледара на Волноваху и Мариуполь, и уничтожать ту группировку, которая не сможет снабжаться хорошо.

«То есть херсонская, крымская группировка не сможет снабжаться необходимым военным снаряжением. Им придется работать через Крымский мост, а после выхода наших войск на азовское побережье до Крымского моста мы сможем доставать даже уже нашими ракетами, и «гарпунами», и «нептунами». То есть повредить или уничтожить Крымский мост будет намного проще», - объясняет Роман Свитан.

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