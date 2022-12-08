Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков объяснил, что путин заставил все свое окружение разделить ответственность за преступления, а потому Украине не с кем там вести переговоры.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Сейчас же паранойя развивается внутри кремля, путин начинает подозревать кругом всех в нелояльности. Значит, ты должен эту лояльность все время доказывать. Многие российские депутаты, чиновники в камуфляже фотографируются, якобы они тоже находятся на линии фронта, фотографируются и возвращаются назад. Это все попытка доказать начальству, что они еще лояльны. Видимо, уже там начинают сомневаться даже в ближнем круге», - рассказывает Дмитрий Гудков.

Кроме этого, добавляет он, приняли закон о том, что теперь госслужащие не могут выезжать заграницу. По словам политика, это любимая тактика путина - коллективная ответственность. В частности, объясняет он, когда принимались какие-либо мерзкие законы, всегда заставляли голосовать всех депутатов, хотя достаточно 226.

То есть, констатирует гость программы, так путин заставляет разделять ответственность, подписываться в соучастии в преступлениях, чтобы не было никого в белом пальто, все должны быть измазанными, чтобы не соскочить. В пример он приводит также решение о признании «ДНР», «ЛНР».

«Грубо говоря, а кто вот из них вдруг может прийти к власти после путина? Кого может поддержать Запад? Украина с кем будет вести переговоры? Да ни с кем из этих. Из тех, кто там был, ни с кем. Потому что они все это все поддержали», - заключает Дмитрий Гудков.

Как сообщала Politeka, россия больше не является членом Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества.

Также Politeka писала о том, что путин готовится к «эвакуации» из кремля, названа страна.





