У період з 5 по 9 грудня 2022 р. представники України під головуванням Держфінмоніторингу беруть участь у засіданнях Робочої групи з оцінок та 64-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), яке проходить у м. Страсбург (Французька Республіка).

Під час Пленарного засідання проводяться переговори із країнами-членами MONEYVAL та спостерігачами і представлено інформацію щодо роботи національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в умовах агресивної війни Російської Федерації (РФ) проти України.

Україною підтверджено дотримання всіх міжнародних зобов’язань у сфері фінансового моніторингу з урахуванням об’єктивних обставин функціонування антилегалізаційної системи.

Також, учасників Пленуму поінформовано про роботу в напрямку санкціонування РФ на майданчиках FATF та Егмонтської Групи підрозділів фінансової розвідки та акцентовано, що реалізація заходів із унеможливлення фінансування діючої терористичної війни належить в т.ч. до мандатів зазначених організацій.

У ході Пленарного засідання обговорюються питання щодо:

Затвердження Звітів про взаємну оцінку Республіки Естонія та Князівства Монако;

Звітів про прогрес в рамках 5-го раунду оцінки Кіпру, Чехії, Грузії, о. Мен, Литви та Словаччини;

Послідовності та планування 6-го раунду взаємних оцінок;

Нових шаблонів звітування про прогрес;

Стратегії MONEYVAL на 2023-2027 роки;

Оновленої інформації щодо типологічної роботи MONEYVAL;

Ролі фінансового сектору у припиненні торгівлі людьми та примусової праці, та ін.

Довідково:

16 березня 2022 р. Комітет Міністрів Ради Європи прийняв рішення щодо виключення РФ із Ради Європи та відповідно із MONEYVAL, як робочого органу Ради Європи. З урахуванням цього РФ не бере участі у зазначених засіданнях.

13 жовтня 2022 р. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка називає РФ терористичним режимом.

23 листопада 2022 р. Європейський Парламент прийняв резолюцію, якою визнав РФ державою спонсором тероризму.