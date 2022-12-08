Американский депутат Юрий Рашкин прокомментировал слова Блинкена о необходимости международного трибунала для путина и рассказал, какой суд это будет.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По мнению гостя программы, Блинкен говорит правильные вещи, об этом нужно говорить, нужно напоминать о необходимости суда над международным преступником. Кроме этого, добавляет он, это было не последнее заявление и не последнее действие в этом направлении.

«После этого мы видим, что нужно собирать документы для суда, а суды в демократических странах – это не то, что называется правосудием в ЧВК «Вагнер». Тут нужно собрать улики, нужно подготовиться к этому, итог как бы для истории», - объясняет Юрий Рашкин.

К тому же, отмечает депутат, к этому подключилось Министерство юстиции Соединенных Штатов, генеральный прокурор также говорил о том, что Украине предоставят прокуроров как помощь в сборе улик для международного суда над путиным.

«Но это не тот суд, который приведет путина, приедет за ним, оттащит его от Украины, арестует и посадит в клетку. Это суд истории. На данный момент не так важно, если это будет Гаага или Нюрнбергский процесс, потому что сейчас главное для Украины – победить», - подчеркивает Юрий Рашкин.

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