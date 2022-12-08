В 1964-м году в США имел место нашумевший прецедент – решение Верховного Суда по делу «New York Times Company v. Sullivan». Решение было в пользу журналистов известного СМИ и фактически сделало так, что американские медиа смогли публиковать ложь относительно публичных персон практически безнаказанно.

Тогда Верховный Суд постановил, что 1-я поправка к Конституции США, защищающая свободу слова, ограничивает возможности американских государственных должностных лиц (публичных лиц) подавать в суд на медиа за клевету.

«Когда наши СМИ критикуют политиков, а политики считают это ложью, то именно политики должны доказать в суде, что такая критика была не просто неправдивой, а что она была специально направлена на зло. Это – высокий стандарт. С одной стороны, такое положение дел защищает медиа. Но, в результате ситуация привела к тому, что все было извращено. Сейчас почти любой человек, особенно если он считается публичной фигурой, должен не просто доказать в суде, что его оболгали журналисты, а доказать, что СМИ это сделали специально ему назло, со злым умыслом, нанеся ему умышленно репутационный ущерб! Доказать это крайне сложно. Поэтому, у нас не то, что на журналистов, даже на каких-то блогеров или просто людей, которые что-то когда-то раз или два написали в социальных сетях – пост или комментарий, крайне сложно подавать жалобу в суд. Все из-за решения 1964-го года Верховного Суда США. Это обязательно нужно исправлять», – убежден известный американский адвокат и политический стратег Юрий Ванетик (Калифорния, США), который с 2017 года ведет борьбу с фейковыми СМИ в США.

«С другой стороны, – продолжает Юрий Ванетик, – я уже вижу, что к таким явлениям люди начинают привыкать. Люди начинают меньше обращать внимания на разную информационную грязь в публичной плоскости. Граждане начинают понимать, что если человек что-то сделал в своей жизни весомое, то обязательно кто-то в интернете скажет о нем что-то негативное. Одно дело, когда напишет что-то нелицеприятное какая-то престижная газета – это да, тогда такая информация заслуживает внимания, ибо к авторитетным СМИ всегда и везде присутствует уважение. А вот если что-то о человеке напишут просто в интернете – это уже не воспринимается людьми настолько серьезно, насколько было раньше».

«Наше общество имеет проблемы из-за плохих законов, да. Но тут еще проблемы и из-за того, что современные технологии обогнали законы. Законы не успевают за интернетом, социальными сетями, блогами, твитами, постами. Законы отстали от того, какими методами можно сейчас человека атаковать, если есть на то умысел.

Громадное лицемерие! Я говорю об этом как человек, который имеет много опыта в этой сфере. Например, я не был настолько уж активным в некоторых вещах, связанных с прошлым Президентом США, но мне все равно «пришили» некоторые вещи. Кто-то проплатил – и мне «пришили». Обо мне писали иногда такое, что меня самого очень удивляло. С другой стороны, Уинстон Черчилль когда-то очень метко сказал: «У тебя есть враги? Хорошо. Значит, в своей жизни ты что-то когда-то отстаивал!».