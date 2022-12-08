Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».
Как рассказывает гость программы, в украинском информационном пространстве и так уже достаточно говорится о достижении наших целей: это и уничтожение самолетов, и складов с горюче-смазочными материалами, и ракет, которые были на этих самолетах. То есть, констатирует он, есть военный эффект от такого воздействия.
«Он еще и заключается в том, что впервые, а это уже исторические события, на таких дальностях удалось реализовать такого рода действия. Очевидна внезапность. Противник не ожидал. О работе какой-то противовоздушной обороны говорить не приходится, поскольку они были спокойны уже тем, что все это находится достаточно далеко от границы», - добавляет Игорь Романенко.
Кроме этого, отмечает генерал, от таких ударов есть и воздействие на руководство российской федерации, как и на народ в целом, ведь они начали продвигать в информационной сфере какие-то патриотические моменты, потому что это уже удары по их территории.
«путин, как известно, провел заседание Совета национальной безопасности, где в общем-то устроил разнос военным, отвечающим за эту сферу, где были поставлены задачи немедленно все это поправить и не допустить в дальнейшем», - рассказывает Игорь Романенко.
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