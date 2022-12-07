Вчера на заседании бюджетной комиссии Киевсовета почти единогласно поддержан проект решения, который кардинально меняет все в сфере размещения рекламных средств.

Об этом пишет сайт Наш Дарницький.

Представьте: размещение всех бордов, и не только, в городе сейчас приносит бюджету города всего 1,5 млн. грн. в год. Это всего около 120тыс.грн в месяц!

Как заявил автор проекта решения, депутат Киевсовета Георгий Зантарая: «С принятием нового решения все кардинально изменится. Рынок станет открытым, а все желающие смогут поучаствовать в торгах на платформе Прозорро. Завоевать право на размещение рекламных средств можно будет, предложив высокую цену, которая будет идти напрямую в городской бюджет. Внедрение такого решения может принести городскому бюджету сотни миллионов гривен».

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