Политический философ Святослав Вышинский объяснил, что война против Украины окончательно уничтожит идеологию «русского мира» и даже основания российской государственности.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«В каком-то роде 24 февраля идеология «русского мира» подписала себе смертный приговор. Если мы будем анализировать вообще все идеологические подоплеки «русского мира», всю идеологию, которая выстраивалась под русский империализм в самом хорошем даже смысле этого слова, все равно все эти идеологические концепции предполагали более или менее мирное сосуществование с окружающими народами, государствами», - отмечает Святослав Вышинский.

Как он объясняет, с того момента, когда «русский мир» превратился в русскую войну, ни о какой форме адекватной интеграции постсоветского пространства под эгидой московских элит уже говорить невозможно. С этих пор, добавляет гость программы, ускорился процесс суверенизации окружающих народов и государств, которые даже какой-то период времени пытались сохранять более или менее эффективную кооперацию с россией.

«Более того, можем даже сказать, что ввиду ситуации на фронтах и сложившейся геополитической обстановки, концепция «русского мира» может похоронить не только мечты о российской империи, но даже и данность российской федерации», - подчеркивает Святослав Вышинский.

По словам философа, какой-то четкой скрепляющей идеологической повестки для современной россии не существует, а поражение россии в противостоянии с Западом и Украиной рано или поздно приведет к смуте в самой россии. Кроме этого, добавляет он, рано или поздно это приведет к пересмотру вообще оснований российской государственности.

Как сообщала Politeka, Вышинский сообщил, что Китай свалил провалы в экономике.

Также Politeka писала о том, что Ермолаев объяснил, что сегодня мы переживаем переход к новому миру, в котором глобализация касается каждого.