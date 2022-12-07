Политолог Руслан Бизяев объяснил, что сегодня США и Китай не столько противостоят, сколько начинают сотрудничать и рассматривают совместные проекты.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

Как рассказывает эксперт, президент Франции Эмманюэль Макрон встретился в Париже с так называемыми проамериканскими представителями правительства Германии и на пальцах объяснил им, что происходит в мировой геополитике.

«Первое – противостояние Китая и США находится больше в медийно-политической плоскости, чем в реальной. Экономически Соединенные Штаты и Китайская Народная Республика делают все, чтобы вытеснить Европу из технологического и производственного поля мира», – констатирует Руслан Бизяев.

То есть, объясняет он, речь идет об американских санкциях. В частности, политолог говорит об указе Байдена, согласно которому электромобили, производимые в Канаде, Мексике и Соединенных Штатах, будут получать на американском рынке дотации на сумму 200 миллиардов долларов. По его словам, это фактически продолжение торговой войны против Европы. Кроме этого, добавляет эксперт, США и Китай продолжают совместную разработку определенных технологических проектов, а также негласно начинают договариваться по поводу будущего китайского проекта «Один пояс – один путь». Все это, констатирует он, позволило Макрону переманить на свою сторону так называемую проамериканскую часть правительственной коалиции в Германии.

«Франция в лице Эмманюэля Макрона уже не рассматривает Европейский Союз как общий проект и будет пытаться как-то выгребаться сама», - заключает Руслан Бизяев.

Как сообщала Politeka, Буданов заявил, что запас высокоточного ракетного вооружения у российской армии подходит к концу.

Также Politeka писала о том, что режим путина наверняка готовит россиян к оглашению новой волны мобилизации.