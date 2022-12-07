Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал третий Форум свободной россии, который прошел в Вильнюсе на 9-ый месяц и 5-ый день войны и рассказал о главных темах дискуссии.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Последняя война российской империи, политические и социально-экономические последствия российской военной агрессии». Оценили? Это просто философский диспут на антивоенной конференции. Гарри Каспаров и философский камень. Дискуссия по следующей теме – «Демократический транзит в постпутинской россии, сценарии и проекты. То есть они сейчас через 9 месяцев и 5 дней пишут сценарий демократического транзита. Самое время задуматься о сценариях демократического транзита», - рассказывает Михаил Шейтельман.

Кроме этого, продолжает он, на Форуме поднимались такие темы, как «Мир и война: фактор Запада в российско-украинской войне», «Второй» фронт: международный трибунал, санкции и антивоенные инициативы россиян в странах Европы», «Варваризация россии на пороге нового Средневековья». То есть, подчеркивает эксперт, на 9 месяц войны российскую оппозицию интересует какой-то фактор Запада, есть ли он вообще, рассуждения о втором несуществующем фронте и порог нового Средневековья.

Как объясняет политтехнолог, российская оппозиция – это люди, который как бы хотят сменить путина, установить мир, вернуть россию в логово мировой цивилизации. Соответственно, констатирует он, нужно заниматься этим, а не вести философские диспуты на Форуме на 9 месяц войны на сцене с красивым логотипом. В частности, добавляет эксперт, украинцы не проводили ни одного форума, они взяли автоматы, танки, гранатометы, что было и пошли защищать свою страну.

«Реально, это сейчас нужно, все эти философские диспуты, это все, к чему вы смогли прийти за 9 месяцев и 5 дней? Третий антивоенный форум? А четвертый наметили? Когда будет по плану? Вы узнали? Когда у них 4-ый Форум? Они точно успеют? Вдруг война кончится. Есть такая поговорка «война на носу, а мы не готовы». А тут наоборот: война уже закончилась, а мы так и не успели обсудить, что россия на пороге нового Средневековья», - заключает Михаил Шейтельман.

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