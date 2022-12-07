В период с 5 по 6 декабря в Брюсселе прошел региональный семинар по обсуждению путей усовершенствования функциональности экологических инспекций для повышения экологической устойчивости, а также преодоления экологических кризисов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

Участники мероприятия, в частности представители экологических инспекций стран Восточного партнерства, Организации экономического сотрудничества и развития, сети Европейского Союза по имплементации и обеспечению соблюдения экологического права (IMPEL) и эксперты институтов ЕС, отметили важность содействия обмену информацией относительно последних событий в сфере государственного природоохранного контроля.

Во время своего выступления Игорь Зубович подчеркнул: «Сегодня Украина стала первой европейской страной, осуществляющей документирование преступлений против окружающей природной среды, вызванных военной агрессией российской федерации против нашего государства. Сейчас есть 2267 зафиксированных и подтвержденных фактов причиненного вреда окружающей среде, на общую сумму убытков свыше 1,4 трлн гривен. В то же время специалисты Госэкоинспекции обеспечивая проведение отборов проб воды и грунтов, рискуя собственной безопасностью, а иногда и жизнью. Мы раньше не имели опыта осуществления государственного надзора (контроля) во время войны, однако, готовы поделиться с коллегами нашими достигнутыми результатами и навыками, которые наработали в сверхкороткие сроки, начиная с 24 февраля».

Кроме того, специалистами Госэкоинспекции уже разработан ряд нормативно-правовых актов, согласно которым осуществляются расчеты ущерба, нанесенного окружающей среде вследствие безосновательной и коварной вооруженной агрессии россии.

Рассчитывается, что результаты деятельности ГЭИ станут основанием для обеспечения дальнейшего взыскания репараций с государства-агрессора.

Игорь Зубович искренне выразил благодарность международным партнерам за огромную помощь и поддержку, ведь только вместе можно противостоять злу, которое несет угрозу не только Украине, но и всему цивилизованному миру.