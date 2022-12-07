Соучредитель ОО «АвтоЕвроСила» Александр Чернявский сообщил, что сейчас даже за подержанные автомобили в Украине приходится много платить.
Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.
«В Европе была справедливая ставка растаможки – 30%, то есть это НДС 20% и пошлины 10% для всех. Сейчас в Украине действует несправедливая система налогообложения, когда ты покупаешь дорогой новый автомобиль за 100 тысяч долларов, ты платишь всего 30% стоимости растаможки. Если же ты покупаешь за свои средства автомобиль за 1-2 тысячи долларов, ты должен заплатить 300% от стоимости этого автомобиля», - сообщил Александр Чернявский.
По словам гостя программы, налогов приходится платить за подержанный автомобиль больше, чем стоит само авто. Как подчеркнул Александр Чернявский, эта система несправедлива, и ее нужно менять. Сейчас ситуация в Украине с растаможкой улучшилась, ведь уже можно завозить более старые авто, чем это было раньше.
«Уже есть закон, который это регулирует. И теперь нам осталась последняя часть – это привести ставки в норму», – заявил Александр Чернявский.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Был с другом: 17-летнего парня в Киеве ударили ножом прямо на улице
Победители шоу "Пара на миллион" рассказали, что было после того, как выключались камеры: "И целовались, и…"
"Холостяк" Заливако жестко обратился к украинцам: "Для всех одноклеточных..."
"Холостяк" Топольский признался, с какими девушками ему неприятно быть на проекте: "После того..."
Как писала ранее Politeka, Руслан Бизяев рассказал, как будет финансироваться оборонная сфера Украины в 2023 году.
Также Politeka сообщала, что экономист Алексей Кущ заявил, что у нас появился уникальный исторический шанс объединить пенсионную и земельную реформу.