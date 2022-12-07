Соучредитель ОО «АвтоЕвроСила» Александр Чернявский сообщил, что сейчас даже за подержанные автомобили в Украине приходится много платить.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«В Европе была справедливая ставка растаможки – 30%, то есть это НДС 20% и пошлины 10% для всех. Сейчас в Украине действует несправедливая система налогообложения, когда ты покупаешь дорогой новый автомобиль за 100 тысяч долларов, ты платишь всего 30% стоимости растаможки. Если же ты покупаешь за свои средства автомобиль за 1-2 тысячи долларов, ты должен заплатить 300% от стоимости этого автомобиля», - сообщил Александр Чернявский.

По словам гостя программы, налогов приходится платить за подержанный автомобиль больше, чем стоит само авто. Как подчеркнул Александр Чернявский, эта система несправедлива, и ее нужно менять. Сейчас ситуация в Украине с растаможкой улучшилась, ведь уже можно завозить более старые авто, чем это было раньше.

«Уже есть закон, который это регулирует. И теперь нам осталась последняя часть – это привести ставки в норму», – заявил Александр Чернявский.

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