Публицист и философ Святослав Вышинский сообщил, что Китай свалил провалы в экономике.

Об этом он рассказал на своем канале.

«По всей видимости, Китай использует карантинные ограничения именно для того, чтобы держать население в постоянном страхе», - сообщил Святослав Вышинский.

По словам публициста, по данным экономических сводок еще 2019 года стало понятно, что в Китае намечался спад производства и внутреннего потребления, который указывал на то, что грядет глобальная мировая рецессия. Как подчеркнул Святослав Вышинский, это могло привести к экономическому кризису.

Как писала ранее Politeka, Алексей Кущ сообщил, перед каким вызовом сейчас стоит мировая экономика и как с ним бороться.

Также Politeka сообщала, что Руслан Бизяев заявил, что доллар как мировая резервная валюта больше не выдерживает нагрузки, которая была в начале 2019 года.