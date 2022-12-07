Публицист и философ Святослав Вышинский сообщил, что Китай свалил провалы в экономике.
Об этом он рассказал на своем канале.
«По всей видимости, Китай использует карантинные ограничения именно для того, чтобы держать население в постоянном страхе», - сообщил Святослав Вышинский.
По словам публициста, по данным экономических сводок еще 2019 года стало понятно, что в Китае намечался спад производства и внутреннего потребления, который указывал на то, что грядет глобальная мировая рецессия. Как подчеркнул Святослав Вышинский, это могло привести к экономическому кризису.
Как писала ранее Politeka, Алексей Кущ сообщил, перед каким вызовом сейчас стоит мировая экономика и как с ним бороться.
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Также Politeka сообщала, что Руслан Бизяев заявил, что доллар как мировая резервная валюта больше не выдерживает нагрузки, которая была в начале 2019 года.