Боевой медик и волонтер Алексей Юдкевич рассказал, что у медиков «Зграї UA» есть все необходимое для фронта оборудование и преимущественно его им дарят партнеры.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как рассказывает гость программы, медики из «Зграї UA» сейчас готовятся дальше ехать помогать на фронте. По его словам, у них будет одна скорая, переоборудованная под операционную на колесах, будет два полностью оборудованных реанимобиля, где есть все необходимое: и подогрев инфузионных растворов, и аппараты для искусственной вентиляции легких – то есть серьезная техника, которая может закрыть очень большое количество потребностей. Кроме этого, добавляет медик, у них будет два пикапа с креплениями для ношей и с определенными переработками под их нужды.

«Где-то 3 месяца назад мы работали в Бахмуте и было прямое попадание ракеты в мою скорую. Она стояла вдали от места, где мы находились, где мы ночевали. То есть это была тупо атака по скорой. Она загорелась, в соседней сдетонировал кислород и обе машины уничтожены. Мы подсчитали, сколько она стоит и очень удивились, насколько это дорого. Одна тачка нам стоила где-то 85 тысяч долларов. Если бы мы это покупали. Абсолютно все это – помощь», – рассказал Алексей Юдкевич.

По его словам, большинство оборудования им в целом дарят, а сами они покупают разве что определенные материалы, которые тратят килотоннами и постоянно нужно обновлять: материалы для тампонирования, катетр, внутривенные системы. То есть, констатирует волонтер, расходники они возобновляют за свой счет, а стационарное оборудование их организации дарят.

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