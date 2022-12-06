Общественный деятель и политик Николай Томенко сообщил, что в Украине должен появиться запрос на независимую журналистику.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Было много топовых журналистов, вынужденных пойти в другую сферу, потому что, если вас не показывают, вы не присутствуете, то вы теряете имя, теряете рейтинги. И медиарынок потерял кучу таких людей, потому что не было спроса на него», - сообщил Николай Томенко.

По словам общественного деятеля, есть надежда, что профессиональные, высоконравственные и патриотические журналисты снова будут пользоваться спросом прежде всего у украинского общества. Как отметил Николай Томенко, необходимо, чтобы в Украине был общественный запрос на независимую журналистику и профессиональных, неподкупных журналистов.

«Я считаю, что свобода слова для украинцев – ценность очень большая, и чтобы там не было, она пробьется», - заявил Николай Томенко.

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