В тайваньском городе Гаосюн 1–3 декабря 2022 года проходила международная выставка изобретений и дизайна KIDE. В этом году впервые в престижном мероприятии приняла участие делегация школьников Малой академии наук Украины (МАН).

KIDE (Kaohsiung International Invention and Design EXPO) является одной из самых крупных международных выставок в Азии. В минувшем году на мероприятии изобретатели из 26 стран мира представили более 500 проектов. Ныне из Украины зарегистрировались 18 участников из 10 регионов. Наши команды завоевали – 11 золотых медалей, 6 серебряных и 1 бронзовую. Также украинцы получили приз как лучшая победившая команда.

«На международных конкурсах и олимпиадах жюри выбирает победителей и определяет места в соответствии с критериями. На выставках изобретений принцип другой. Медали разного достоинства получают все. Это определяется, прежде всего, высокими критериями отбора на уровне национальных жюри. Если страна предлагает некачественные работы, количество участников от нее ограничивают в будущем. Возраст участников KIDE – 16–25 лет, возраст наших воспитанников – 16–17 лет. Внутренний отбор в Украине завершился еще весной, а выставка проходила в декабре, поэтому за это время некоторые учащиеся успели стать студентами вузов», – объяснил президент МАН Станислав Довгий.

Непосредственно в Тайване проекты показали четверо участников. В частности, Илона Тилевна из Киева разработала программное обеспечение для комплексного проектирования жилых территорий (категория "Промышленный дизайн"). Ирина Гудыма из Львовской области исследовала иммуномодулирующее влияние концентрата природного полифенольного комплекса из красного виноградного вина при экспериментальном сахарном диабете (категория «Биотехнологии, здоровье и медицина»). Даниил Маментович с Днепропетровщины смоделировал фишинговую атаку на пользователей беспроводной сети (категория «Электроника»). А Максим Матвиевский из Киевской области исследовал распространение гравитационных волн в неоднородном космическом пространстве в условиях расширения Вселенной (категория «Образовательные элементы»). Остальные 14 работ украинская делегация представила на выставке в онлайн-формате.

KIDE проводят по инициативе Всемирных ассоциаций по защите прав интеллектуальной собственности на изобретения (WIIPA, World Invention Intellectual Property Associations) и Тайваньской ассоциации по продвижению изобретений (TIPPA, Taiwan Invention Products Promotion Association). Во время выставки состоялось годовое собрание WIIPA, на котором Малая академия наук была принята официальным членом ассоциации. Соответствующий сертификат президенту МАН Станиславу Довгому вручила глава WIIPA Менли Шее.

«Для нас большая честь присоединиться к влиятельной международной организации в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. И я искренне благодарен президенту ассоциации госпоже Менли Шее и всем членам Совета за положительное решение и поддержку в это непростое время. Также хочу поблагодарить организаторов выставки и членов жюри, оценивших по достоинству работы наших молодых изобретателей. Ну и, конечно, хочу поздравить наших финалистов с отличным результатом – 18 наград, из которых 11 – золотые. Несмотря на ракетные обстрелы, воздушные тревоги, отключение света и другие сложности военного времени, наши юные интеллектуалы продолжают удивлять весь научный мир», – отметил Станислав Довгий.

Менли Шее подчеркнула, что принятие МАН в ряды ассоциации не было случайным, поскольку организации долгое время сотрудничали. Также президент WIIPA призналась, что ей было приятно видеть высокую оценку членов жюри уровня работ юных изобретателей из Украины. «Организаторы и все члены оргкомитета выражают слова поддержки украинской команде и всему украинскому народу в это непростое время», – подытожила Менли Шее.

Напомним, в феврале 2021 года делегация школьников МАН впервые принимала участие в другом престижном международном конкурсе в Тайване – Taiwan International Science Fair, где завоевала две награды. Этот конкурс изобретений и инноваций объединяет более 250 учащихся из 20 стран мира.