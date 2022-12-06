Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе рассказал, что вообще в Украине должно быть 17 тысяч «пунктов несокрушимости», но сегодня работает даже не половина.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как рассказывает эксперт, где-то месяц назад или немного больше, когда начались такие ракетные обстрелы, был приказ, чтобы головы ОДА или мэры ОТГ, городов обязательно устраивали у себя на территории «пункты несокрушимости». Также он добавляет, что вообще по всей Украине этих «пунктов несокрушимости» должно быть 17 тысяч, но пока по документам работают 4300.

«Каждый понедельник Кирилл Владленович Тимошенко делает отчет со всех ОДА, вся информация скапливается у него в Офисе Президента. В четверг говорили, что уже 4 500, но я знаю цифру 4 300», - отмечает Георгий Биркадзе.

А организацией «пунктов несокрушимости», рассказывает он, занимаются головы ОДА, ДСНС и бизнес, там должна быть связь, свет, электричество, чай, кофе. По словам эксперта, ДСНС открыл 997 «пунктов несокрушимости», 247 из них – в палатках, остальные – в зданиях ДСНС, поскольку у них уже были генераторы и им удалось быстрее их открывать.

«Главы городов, главы ОДА должны обеспечить, чтобы там стоял генератор, было электричество и связь. Дали команду, чтобы бизнес скинулся и в каких-то местах сам организовывал или, я знаю, 3 или 4 головы ОДА, один из них – львовский, должны были привезти Starlink и раздать всем», - добавляет Георгий Биркадзе.

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