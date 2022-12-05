Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе рассказал, что сегодня состояние некоторых бомбоубежищ оставляет желать лучшего и за 8 лет войны можно было уже подготовиться.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Была дана команда, чтобы как раз в бомбоубежищах сделать «пункты несокрушимости», это было предложено и во многих городах так и происходит», - рассказывает Георгий Биркадзе.

Тем не менее, констатирует он, в Киеве, в частности, к сожалению, проблемы и с бомбоубежищами, в очень многих домах подвалы находятся в ужасном состоянии: либо затоплены, либо там нет порядка. И это при том, добавляет эксперт, что бюджет города без грантов 60 миллиардов.

«У нас же не 9 месяцев война, а 9 лет скоро будет. Я сейчас не могу сказать за другие города, но столица – это и центр, и сердце нашей страны. Поэтому считаю, что нужно было до этого думать и размышлять», - констатирует Георгий Биркадзе.

С другой стороны, добавляет он, нельзя, конечно, сказать, что ничего не было сделано, это объективно будет неправдой. Но за 9 лет, утверждает эксперт, столицу нужно было лучше подготовить к тому, что происходит сейчас.

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