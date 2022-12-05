Согласно данным международной организации ФАО (Food and Agriculture Organization), действующей под патронатом ООН, до начала полномасштабного вторжения России, 20% сельскохозяйственных земель Украины подверглись существенной деградации, а уровень их распаханности достигал 53%, и был одним из самых высоких в мире.

К примеру, в Польше этот показатель составляет 36,5%, в Германии – 34,1%, в США – 17,5%, а в Китае – 12%.

Сегодня, из-за войны сотни гектаров земельного фонда Украины засорены отходами, загрязнены вредными веществами, которые высвобождаются в результате детонирования и повреждения структуры почвенного покрова. Эти факторы приводят к повреждению сельскохозяйственных угодий, невозможности проведения посевных работ и, как следствие, к отсутствию урожая на землях, которые были нарушены в результате военной агрессии.



Госэкоинспекция зафиксировала, что по состоянию на 30 ноября 2022 года в результате вооруженной агрессии загрязнено 291 826 950 м2 и засорено 8 099 793 440 м2 украинских земель, сумма ущерба составляет 448,9 млрд гривен.

Уничтожение украинских земель – это преступление против окружающей среды Украины и проблема мирового масштаба, которая несет риски наступления продовольственного кризиса и невозможности обеспечения продовольственной безопасности для человечества в будущем. Враг должен нести полную ответственность за преступления против человечества и окружающей среды.



Справка: дату отмечают начиная с 2013 года, когда Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 5 декабря Всемирным днем ​​почв (World Soil Day), в мире проходят мероприятия, посвященные популяризации защиты природных почв от истощения, разрушения, деградации, а также воспроизводства их плодородия.