Боевой медик и волонтер Алексей Юдкевич прокомментировал уровень медицинского обеспечения и подготовки в рядах ВСУ на фронте.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Это наша большая боль», – заявляет Алексей Юдкевич.

То есть, как объясняет волонтер, с одной стороны, он находится в кругу квалифицированных военных медиков, они завозят друг для друга все необходимое оборудование, с другой – стоит просто посмотреть, что в аптечках на стабилизационных пунктах, у личного состава, у бригад, какой там уровень медицинской подготовки, чтобы понять, что за 8 лет войны прогресс мог бы быть и больше.

По его словам, в основном речь идет о первом уровне медицинской подготовки на фронте, когда по крайней мере умение остановить кровь обязательно. Но, в целом, утверждает гость программы, у нас все еще не относятся к тактической медицине как к необходимому элементу подготовки.

«Ты и сегодня можешь заехать в гости на передовую к ребятам, в элитное подразделение ВСУ, попросить ребят открыть их аптечки и там будет что угодно лежать: бинт, левый башмак, аскорбинка и еще что-то – а это элитное подразделение. Я не знаю, почему так. Это отличный вопрос», - заключает Алексей Юдкевич.

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