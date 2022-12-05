Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook.

В день 300-летия БОЛЬШОГО УКРАИНЦА Григория СКОВОРОДЫ посетили и поддержали мужественных и несгибаемых УКРАИНЦ родной ХЕРСОНЩИНЫ.

Наша команда на протяжении последних лет реализовала ряд гуманитарных, экологических и спортивных проектов в нынешнем Херсонском районе, поэтому и сейчас совершили гуманитарную поездку по общинам именно этого района.

Передали продукты питания для военных, освобождающих Херсонщину и продукты, гигиенические наборы и одежду для жителей района, переживших 8,5-месячную оккупацию российской ордой убийц, насильников и мародеров военного преступника Путина, а сейчас активно помогают нашим героям-воинам.

Искренняя благодарность за организацию и участие в нашем гуманитарном деле:

Александру Федоренко, Олегу Герасимчуку, Александру Кулинченко, Сергею Мельнику.

Добрые слова благодарности за постоянную поддержку наших проектов:

Леониду ЦЕНТИЛУ и его команде по агрофирме «КОЛОС»;

Виталию ПУСТОВИТУ и его команде из «ВОЛОШКОВОЕ ПОЛЕ»;

Руслану ГОЛУБУ и его команде по агрофирме «ДА-Агро»

ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА

П.С. Напоминаю, что команда «РІДНОЇ КРАЇНИ» продолжает реализовывать свои просветительские проекты по делу создания «УКРАИНСКОГО МИРА (в частности «УКРАИНСКАЯ КНИГА - ДЕТЯМ Украины», «СКВОРОДИновская Украина», Твой ШЕВЧЕНКО», «УКРАИНСКИЙ «Здоровым и спортивным быть модно»…) а также помогает гуманитарными проектами Вооруженным Силам, военным госпиталям, жителям освобожденных от оккупации общин.