Политолог Вадим Карасёв оценил энергетические перспективы Украины, учитывая недавние удары по критической инфраструктуре.

Об этом он рассказал на своем канале.

«После последнего удара Украина была во мгле, но сейчас ситуация стабилизировалась. Все начинают адаптироваться и привыкать к новой военной нормальности. Свет отключат. С водом и газом пока всё нормально и с теплом тоже», - отметил Вадим Карасёв.

Как отметил эксперт, бизнес продолжает функционировать, используя дизельные или бензиновые генераторы, когда отключают свет.

«Я бы не сказал, что всё так печально», - подчеркнул Вадим Карасёв.

По мнению эксперта, то, что сейчас происходит, это даже близко не блекаут: всё намного лучше, чем кажется и чем могло бы быть.

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