Чекистском режим рф не простит адекватных россиян, которые готовы отказаться от ядерного оружия.

Об этом сообщил польский эксперт Пьотр Кульпа в эфире программы "Альфа и Омега".



"Ни один вменяемый русский, который не хочет для своих детей очередной войны, готов будет отказаться от ядерного оружия. Ни один чекист не простит ни одному русскому того, что он такую готовность проявит", - отметил Кульпа.

Польский эксперт также прокомментировал позицию так называемых демократов, которые считают, что возможна система с одной ядерной кнопкой, "с одним царем".

"Здесь можно сделать "раздел" на тех, кто является нормальными вменяемыми русскими, с которыми можно поддерживать разговор. И на тех, которые считаются нашими врагами, потому что это люди, которые просто хотят перекраситься с демократов, занять место Путина и вернуться к системе чекизма", - добавил Кульпа.

По его мнению союзником в войне против рф является система чекизма страны-агрессора и сам Путин, который просто не захочет отдавать власть.

"Они раньше согласятся на превращение России в Северную Корею, чем на любые другие сделки", - резюмировал Кульпа.

Напомним, сначала полномасштабного вторжения потери России составили более 90 тысяч военных.

Напомним, оккупанты ждут подкрепления, названо направление: "В максимально сжатые сроки".

Также сообщалось, что россиянин ярко описал будущее рф при путине.

Кроме того, Politeka.net писала, что российских оппозиционеров собираются выгнать из Латвии.