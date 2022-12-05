Политический аналитик Александр Новохатский объяснил, что с точки зрения географии и транспортных путей не россия, а именно Украина является ключевым конгломератом.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

Как рассказывает эксперт, с 2017 года начали появляться различные тексты о том, что эпоха использования углеводородов в качестве топлива подошла к концу. Совсем же недавно, продолжает он, недавно в 2021 году было заявление коммюнике G7, где уже по пунктам было указано, какие именно изменения в каких именно сферах будут происходить. По этих пунктах, констатирует гость программы, можно было представить формулу образования этого экономического пространства, где на первое место начала выходить именно геополитическая подоплека.

«Я это связываю именно с тем, что электротяга очень чувствительна к километражу, каждый километр или десяток километров туда-сюда уже имеет значение. Это я к тому, что, очевидно, англосаксы, рассматривая электротягу, вернулись к пониманию того же самого Маккиндера торгово-транспортных коридоров: серединная земля, кратчайшее расстояние между краями континентов стали играть огромное значение. И в этом плане очень важное место занимают географически украинские земли», - объясняет Александр Новохатский.

То есть, констатирует он, географически Украина от Карпат до Каспия и с белорусских болот до Черного моря – это невероятно важный конгломерат, потому что он находится на пересечении самых коротких расстояний между краями континента с Востока на Запад и с Севера на Юг.

«Если мы берем эту географию и накладываем на влияние стран, то оказывается, что россия никак не может влиять ни на «Один пояс – один путь» через Иран, Афганистан, ни через украинское плече Великого шелкового пути, ни на Балто-черноморский макрорегион, ни на проект «Триморье». россия никак повлиять не может, потому что она в географических границах не достает до пределов новых осей товарно-денежных отношений», - заключает Александр Новохатский.

Как сообщала Politeka, Кочетков рассказал, чего добиваются россияне.

Также Politeka писала о том, что Новохатский объяснил, что Украина должна объяснить всему миру.