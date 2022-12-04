Но позже некоторые поняли, что «доить» предпринимателей теперь не смогут. И под их влиянием Кличко быстро изменил свое мнение и ветировал принятое решение. Таким образом, мэр одной рукой голосует за принятие, а другой накладывает вето. Чуда не создалось. Кстати, политика, голосующего за какое-то решение, а затем налагающего на него вето, следует проверить на раздвоение личности. Вспомните, сколько было скандальных решений Киевсовета – и сколько раз Кличко становился на сторону общества и ветировал скандальные решения? Таких случаев было нуль. Насколько же велико желание у некоторых есть узурпировать тему ТС? Это Киев, здесь все как обычно. Есть законы, есть официальные институты… И есть воля влиятельных лиц, которая почему-то всегда оказывается важнее. Но депутаты Киевсовета большинством голосов дали всем понять, что поддерживают это решение. Это большинство было достигнуто даже без голоса Кличко. Однако ловушка состоит в том, что вопросы МАФов, на которых сидит один всем известный депутат, должны голосоваться не простым большинством, а 2/3 Киевсовета.





Вот такая ситуация. Свои проекты, направленные на уничтожение малого бизнеса, коррупцию и безумные заработки, можно голосовать простым большинством, но если решение справедливо, но одному человеку оно не нравится, то оно должно приниматься 2/3 голосов, чтобы преодолеть вето мэра. Остается надеяться на взвешенную позицию депутатов при повторном голосовании. Только в этом случае они смогут преодолеть вето. Что дальше? Увидим.

Что интересно, это решение во время голосования поддержал и мэр Виталий Кличко. Можно сказать, это небывалый случай – обычно мэр, напротив, действует в ущерб малому бизнесу. Достаточно вспомнить, например, как уже в разгар войны Кличко и Белоцерковец уничтожали такой бизнес под предлогом угрозы временных сооружений возле станций метро для мирного населения. Несколько раньше они пытались заставить мелких торговцев арендовать места в крупных торговых центрах – и для этого также ликвидировать временные сооружения. Короче говоря, если вам нужно найти удобное место для малого и среднего бизнеса, это место – однозначно не Киев. Однако – бывают чудеса. Как известно, раз в сто лет и незаряженное ружье стреляет. Вот и Кличко решил сделать что-нибудь хорошее для малого бизнеса.