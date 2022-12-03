Государственная служба финансового мониторинга Украины принимает усиленные меры по противодействию России на экономическом фронте.

Как сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, в рамках борьбы с агрессором обеспечиваются первентивные меры, касающиеся различных бизнес структур из России.

По состоянию на 2 декабря был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.

Также вышло исключение способности воплощения Р2Р транзакций для ряда русских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры, в отношении различных бизнес структур по России.

Также РФ была ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

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С остальными мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга: