Лидер общественного движения «Рідна країна» Николай Томенко рассказал, что мир не был готов к такой быстрой организации независимой Украины после 24 августа, а потому референдум 1 декабря только подкрепил это решение.
Об этом он рассказал по каналу «PolitБюро».
«Я всегда говорю, что, при всем уважении к 24 августа, 1 декабря важнее, потому что после 24 августа, когда Верховная Рада проголосовала за Акт о независимости, ни одна страна нас не признала независимой. Во-первых, большинство стран было не готово к такому активному процессу организации Украины», - отмечает Николай Томенко.
По его мнению, подстраховаться референдумом было мудрым решением, ведь когда весь украинский народ скажет свое слово, никуда не денетесь. Как отмечает гость программы, против независимости проголосовало менее 8%, в Крыму за независимость проголосовало 54%, то есть не было ни одной области, ни одной административной единицы, где большинство не было бы за независимость.
По словам эксперта, это позволило нам активно стартовать по делу независимости, а уже 2 декабря Польша и Канада первыми признали нашу независимость. То есть, констатирует он, это было знаковое этапное положительное событие, но негатив заключался в том, что образовался миф о быстрой сильной экономически богатой Украине. Тем не менее, отмечает гость программы, в силу стратегических и тактических промахов власти Украины не произошло так, как предполагалось.
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«Эта мечта об Украине в 1991 году – мы еще только на подходе к ней. 31 год и мы только системно сегодня начинаем думать о серьезных вещах. Практически вся власть действовала тактически ситуативно, это был период приватизации в интересах своих друзей или товарищей или какое-то финансовое укрепление», - объясняет Николай Томенко.
Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что сегодня на ЗАЭС и в Энергодаре россияне ведут себя так же, как и в Херсоне перед отступлением.
Также Politeka писала о том, что Карасев рассказал, что США и НАТО не желают расширения российско-украинской войны.