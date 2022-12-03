Политтехнолог Александр Кочетков сообщил, что российские военные скоро будут вынуждены покинуть Энергодар и ЗАЭС.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Есть политическая составляющая, то есть это давление со стороны МАГАТЭ по поводу демилитаризации вокруг Запорожской АЭС, то есть россияне должны покинуть эту ЗАЭС, туда должен прийти персонал МАГАТЭ, и они будут контролировать эту территорию. Это политическое давление», – сообщил Александр Кочетков.

По словам политтехнолога, с военной точки зрения на Запорожской АЭС складывается похожая ситуация, как в Херсоне. Херсон, как отметил Александр Кочетков, россияне под давлением ВСУ оставили, потому что не могли удержать его, а не потому, что они миротворцы. Такая же примерно ситуация складывается вокруг Энергодара и ЗАЭС.

«Мы можем его (Энергодар – Ред.) просто отрезать вместе с войсками, сделать котел, поэтому они (россияне – Ред.), скорее всего, будут вынуждены его покинуть», - заявил Александр Кочетков.

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