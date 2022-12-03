Дипломат Александр Овчаров сообщил, что вокруг Ирана сталкиваются интересы многих стран.

Об этом он рассказал на канале «Дипломатическая кухня Трюхана».

«Вопрос очень интересный. Попробовать Иран оторвать от россии пытается не только Украина, а пытаются, честно сказать, еще и более мощные государства, потому что Иран является очень серьезным игроком не только в регионе Средней Азии, но и во всем мире», - сообщил Александр Овчаров.

По словам дипломата, та политика санкций, которая применяется как на двустороннем уровне Соединенными Штатами, так и на международном уровне, - это именно примеры той стратегии, которую реализуют разные государства в этой геополитической игре. Как отметил Александр Овчаров, вокруг Ирана сталкиваются интересы многих стран.

«Украина всегда рассматривала Иран как очень перспективный, мощный рынок для наших товаров. И вся политика со времен независимости была направлена ​​именно на развитие экономического сотрудничества», – заявил Александр Овчаров.

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