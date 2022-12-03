Политолог-международник Максим Яли прокомментировал последствия последнего ракетного обстрела территории Украины и рассказал, когда ждать следующей российской атаки.

Об этом он рассказал в программе «Контрольный удар».

«Такая сложная ситуация наблюдалась впервые практически по всей территории Украины, а не только в местах ведения активных боевых действий и прилегающих к ним территорий. Уже начиная с выходных в соцсетях распространяется информация о том, что нас ждет новый ракетный удар», - констатирует Максим Яли.

В частности, говорит он, следующего массированного ракетного обстрела уже ждали и во вторник, и во среду, но ясно одно - он обязательно будет, как только рашисты вновь подготовятся и обозначат цели для атак, на что им обычно требуется приблизительно неделя, может, больше.

«Почему новые атаки неминуемы? А потому что никаких переговоров украинского руководства с рашистами в обозримой перспективе не может быть в принципе. Совсем недавно заместитель грустного коня лаврова рябков заявил, что условия рашки – 4 недавно аннексированные области Украины, ни одну из которых они, кстати, не контролируют полностью. Да еще и позорно сбежали недавно из Херсона, хотя кричали несколько месяцев о том, что устроят там второй Сталинград», - объясняет Максим Яли.

Естественно, констатирует эксперт, такие условия неприемлемы для Украины и Зеленский на них не пойдет. Поэтому, добавляет он, пока нужно готовится к тому, что регулярно будет пропадать свет, электричество, отопление, вода, но это необходимо пережить для победы над путиным с его оркостаном.

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