Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что Украине после войны необходимо будет восстанавливать свой военно-промышленный потенциал.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Мы когда победим, не надо нас в НАТО брать, потому что Вооруженные силы Украины сегодня по своей профессиональной подготовленности и по своим стандартам превосходят армии как минимум половины стран-участников Альянса», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, Вооруженные силы Украины, в отличии от вооруженных сил многих членов Альянса, воюют сегодня по-настоящему против российской армии, которая начала широкомасштабную войну. Как подчеркнул Дмитрий Спивак, когда закончится война, мы будет строить еще более сильную армию и создавать собственное вооружение.

«Надеюсь, будем восстанавливать свой экономический и военно-промышленный потенциал», - добавил Дмитрий Спивак.

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