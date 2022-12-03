Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что Украине после войны необходимо будет восстанавливать свой военно-промышленный потенциал.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Мы когда победим, не надо нас в НАТО брать, потому что Вооруженные силы Украины сегодня по своей профессиональной подготовленности и по своим стандартам превосходят армии как минимум половины стран-участников Альянса», - сообщил Дмитрий Спивак.
По словам политического деятеля, Вооруженные силы Украины, в отличии от вооруженных сил многих членов Альянса, воюют сегодня по-настоящему против российской армии, которая начала широкомасштабную войну. Как подчеркнул Дмитрий Спивак, когда закончится война, мы будет строить еще более сильную армию и создавать собственное вооружение.
«Надеюсь, будем восстанавливать свой экономический и военно-промышленный потенциал», - добавил Дмитрий Спивак.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Подлец и мерзавец": будут судить бывшего украинского телеведущего, которого многие знают
Сильный пожар начался после взрыва на побережье Черного моря: появились кадры и причины ЧП
"Выводят своих военных": у оккупантов новая крупная неудача, подробности
"Наконец-то": Насте Каменских желают найти "нормального мужика" после развода с Потапом
Как писала ранее Politeka, Руслан Бизяев рассказал, к чему готовится Макрон: «Франция увеличивает на 3 миллиарда оборонный бюджет».
Также Politeka сообщала, что Руслан Бизяев рассказал, как выборы в США отразятся на помощи Украине.