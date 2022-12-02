Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что все страны мира в первую очередь защищают свои интересы.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Миром правят деньги, интересы, финансы и собственные интересы каждого отдельно взятого игрока. Эрдогана интересует Турция, а катарцев и эмира Катара, который подписывает с Германией прямой 15-летний контракт на поставку сжиженного газа на 2 миллиона в год, интересуют катарские деньги», - сообщил Дмитрий Спивак.
По словам политического деятеля, Германию интересует сжиженный газ, чтобы меньше зависеть не только от россии, но и от Америки. Экспорт российского сжиженного газа достиг своего пика, рекордной отметки, и поэтому европейцы вынуждены обращаться за помощью к странам Ближнего Востока, где тоже есть свои интересы.
«Вот так мир крутится, транснациональные корпорации, интересы, мировые игроки. Каждый пытается что-то для себя взять, свои рынки отхапать, цену увеличить», - заявил Дмитрий Спивак.
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Как писала ранее Politeka, Руслан Бизяев заявил, что доллар как мировая резервная валюта больше не выдерживает нагрузки, которая была в начале 2019 года.
Также Politeka сообщала, что Турция хочет занять в Европе место Германии как крупного газового хаба: мнение эксперта.