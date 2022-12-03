Публицист Анатолий Якименко рассказал, что продажа оружия является не просто торговым соглашением, это интимная вещь, которую можно передать только союзнику, то есть родственной стороне.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Почему Запад начал нам давать оружие и оружие наступательного характера, несмотря на отсутствие всех этих картинок будущего, визий и т.п.? Очевидно, что Запад на что-то другое среагировал», – отмечает Анатолий Якименко.

Как он объясняет, Запад среагировал на нашу волю, на способность сопротивляться. Попутно гость программы напоминает, что сначала мир рассчитывал на скорый проигрыш Украины в войне, но, увидев сопротивление, начал помогать. Следовательно, констатирует эксперт, воля – это ценность, фактор, который действует, захватывает и на который невозможно не реагировать.

«Продажа оружия или передача оружия, особенно высокоточного оружия – это не торговая транзакция, это не просто контрагент контрагенту что-то продал, это не мука, это не пылесосы, не автомобили, это интимная вещь. Передать высокоточное оружие можно только союзнику или стороне, с которой мы родственны», - объясняет Анатолий Якименко.

В то же время в основном, отмечает он, в мире все сводится к деньгам. Тем не менее, констатирует эксперт, много денег у россии, она бы с удовольствием купила себе HIMARS, но ей не продают HIMARS и это не просто так.

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