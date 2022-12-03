Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что россия пытается запугать Европу миграционным кризисом.
Об этом он рассказал на канале «Дикий live».
«Сложнейшая история, то есть сложнейшие последствия происходят уже сегодня. Я не знаю, что нам ожидать дальше, потому что совершенно очевидно, что кремль не остановится на этом. Путин настолько загнал себя уже в угол, что он уже сам оттуда выбраться не может. Победить Украину на поле боя у них не получится, и они это уже понимают», - сообщил Дмитрий Спивак.
По словам политического деятеля, террористические атаки россии и попытки лишить Украину электроэнергии будут продолжаться. Как подчеркнул Дмитрий Спивак, у россии сейчас одна задача – продолжить шантаж мира, продолжить запугивание Украины и украинских граждан, попытаться вызвать истерику или протест.
«Ну и хотят напугать Европу миграционным кризисом, потому что, если лампочку потушить в Украине, то миллионов 5-7 людей опять хлынут в Европу, а там уже к этому не готовы», - заявил Дмитрий Спивак.
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