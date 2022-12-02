Политолог Руслан Бизяев прокомментировал недавнюю статью в New York Times по поводу сегодняшних проблем с обеспечением Украины оружием и боеприпасами.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

«Речь идет о том, что, несмотря на то, что чисто военные расходы на поддержку Украины уже перевесили без социальных выплат и специальных военных заказов бюджеты таких стран, как Великобритании – 42 миллиарда фунтов, Франции – 31 миллиард евро, проблемы с обеспечением Украины военной и военно-политической поддержкой остаются», – сообщает Руслан Бизяев.

То есть, подчеркивает он, это, прежде всего, говорит о том, что блок НАТО был абсолютно не готов к этому конфликту, ведь все понимают, что Украине военная помощь нужна уже сейчас, а не через несколько лет.

Попутно эксперт вспоминает, как ко Второй мировой войне готовился Советский Союз. В частности, рассказывает он, в СССР был создан отдельный наркомат боеприпасов, который отвечал за производство и поставку боеприпасов в рабоче-крестьянскую красную армию.

«Сталин почти в ежедневном режиме интересовался динамикой производства. Именно Сталин обратил внимание в апреле 1941 года на довольно интересную ситуацию: почему для новейших танков Т-34 не хватает бронебойных снарядов? Но это уже другая история, просто она очень интересно демонстрирует, что такое подготовка к войне», - подчеркивает Руслан Бизяев.

Как сообщала Politeka, Новохатский сообщил, что Украина должна четко объяснить всему миру разницу между украинством и россиянами.

Также Politeka писала о том, что Юнус заявил, что все уже готовятся делить шкуру пока неубитого медведя.