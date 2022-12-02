Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что сегодня на ЗАЭС и в Энергодаре россияне ведут себя так же, как и в Херсоне перед отступлением, но такая стратегия только ухудшает переговорные позиции кремля.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Продолжаются боевые действия, продолжается деоккупация украинских территорий военным путем. Планы задекларированы, они заявлены. Ми видим, что российские войска и оккупанты нервничают откровенно по некоторым направлениям. Вот эти сейчас шаги и телодвижения вокруг Энергодара и Запорожской АЭС – тому сейчас подтверждения», - рассказывает Александр Мусиенко.

Все больше информации, добавляет он, что оттуда вывозят имущество, российские мародеры забирают все. То есть, констатирует эксперт, происходят те же вещи, что происходили, в принципе, в Херсоне где-то в октябре, когда российские военные вывозили автомобили премиум класса, имущество граждан Украины.

«И это все было как прелюдия к отходу, очередному «жесту доброй воли». Сейчас такое происходит приблизительно в Энергодаре. Это я говорю к тому, что под давлением украинских войск российский войска все равно будут вынуждены отходить, они вынуждены будут оставлять занятые сейчас оккупированные территории», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Тем не менее, констатирует он, последствия для них в дальнейшем могут быть еще хуже и условия могут быть еще жестче во время переговоров, нежели это бы было, если бы они добровольно сейчас прекратили агрессивную войну и вывели свои войска.

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