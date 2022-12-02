Политолог Александр Кочетков рассказал, что российской командование зря кладет сотни и тысячи своих солдат в боях за Бахмут, потому что он не даст им никакого оперативного пространства.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Как отмечает гость программы, бои под Бахмутом действительно интенсивные и кровопролитные. И это, подчеркивает он, касается обеих сторон. Тем не менее, констатирует эксперт, со стороны оккупантов, конечно же, потери намного больше, но и среди наших есть раненные.

«По кровопролитности такой накал трудно вспомнить даже в истории Второй мировой войны, чтобы вот такие интенсивные сражения в течении длительного периода на одной и той же фактически территории. Во Второй мировой были длительные позиционные бои на одной и той же территории, но тут совершенно другая интенсивность», - объясняет Александр Кочетков.

По его словам, на Бахмут российские оккупанты постоянно лезут и лезут, но продвинуться никак не могут. Как подчеркивает политолог, российское командование кладет там сотни и тысячи людей, но продвижения как такого нет, его можно измерить сантиметрами и то потом ВСУ их оттуда выбивают.

«Это не война. То, что мы видим, не имеет ни малейшего военного смысла. То есть рассуждения о том, что, если они захватят Бахмут, то у них откроется какой-то оперативный простор, это все неправда. Когда наши наступают на Сватово, там открывается определенный оперативный простор, можно там делать маневры и все такое прочее, не будем говорить об этом, пускай наши генералы все решают», - заключает Александр Кочетков.

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