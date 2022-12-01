Политтехнолог Александр Кочетков сообщил, что Пригожин пообещал путину показать результат в войне.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Там действительно ад. Я тоже имею информацию оттуда, там тяжелейшие бои, накал по кровопролитности и интенсивности с обеих сторон. Но это не война, вот то, что мы видим, не имеет ни малейшего военного смысла», - сообщил Александр Кочетков.

По словам политтехнолога, россияне, если даже смогут захватить Бахмут, все равно не получат никакой от этого выгоды, для них не откроется оперативный простор. Александр Кочетков объяснил, что Бахмут для россии просто стал символической точкой, потому что руководитель ЧВК «Вагнер» Пригожин пообещал путину после мобилизации продемонстрировать военный результат.

«Он сейчас просто использует все свои возможности и влияние, чтобы продемонстрировать фюреру, что он таки выполняет обещание. И для этого ему надо взять вот этот Бахмут», - заявил Александр Кочетков.

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