Политолог Рамис Юнус объяснил, что СНГ, ОДКБ, Евразийский Союз, «ДНР», «ЛДНР» - все это выдумки кремля, о которых все забудут сразу, как только путинская россия падет.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Давайте не будет самообманываться. СНГ, ОДКБ, Евразийский Союз – это все аморфные образования, аббревиатуры, созданные в кремле. Это точно так же, как «ДНР» и «ЛНР». Вот создали и назвали квазигосударство, должности там придумали всем этим бандитам с большой дороги, президенты, министры и так далее. Ну и что дальше? Вот вы освободите эти территории и больше никто вспоминать о них не будет», - констатирует Рамис Юнус.

В противоположность тому же СНГ он приводит Евросоюз, который сегодня является центром и претендует на место в новом многополярном мире, который работает в экономическом плане, которой защищает НАТО, у которого очень много проектов и в гуманитарной области, и многих других. Всего этого, подчеркивает гость программы, нет ни у СНГ, ни у ОДКБ.

По мнению эксперта, как только падет режим путина мы больше не услышим о постсоветском пространстве, СНГ, ОДКБ, Евразийском Союзе – все это уйдет в историю, мир изменится и будет другая ситуация. И начало этого процесса, добавляет он, мы могли видеть на ШОС, когда в кресле восседал президент Турции, а путин с лукашенко и президентом Ирана на диване.

«Вот эти все моменты – это же критерии, что все готовятся делить шкуру пока еще неубитого медведя, но видят, что медведь уже раненный. Сколько он продержится на ногах?», - заключает Рамис Юнус.

Как сообщала Politeka, Госэкоинспекция разработала уже шесть методик расчета ущерба, нанесенного оккупантами окружающей среде Украины.

Также Politeka писала о том, что боец ВСУ сказал, когда может закончиться война.